Italia | sei portieri per tre posti | chi può portare Spalletti all'Europeo

Gli ottavi di finale hanno concluso l'esperienza in Champions League del L'Italia in questa stagione. Inter, Napoli e Lazio si sono arrese ad Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, ma nella ... (today)

Si è chiuso il sipario sul Guinness Sei Nazioni 2024 e il torneo continentale ha entusiasmato i tifosi italiani, che hanno visto gli azzurri ottenere per la prima volta nella storia tre risultati ... (oasport)

AGI - "Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro, sono molto sereno": è la precisazione di Francesco Acerbi al termine di una giornata turbolenta per il difensore dell'Inter, ... (agi)

Italia, Spalletti elogia Sinner: "Dobbiamo prendere un pezzetto di lui" - Sinner ha avuto anche la possibilità di parlare con Luciano Spalletti, CT dell'Italia. L'allenatore ha portato il tennista a consocere la squadra e ha fatto un brevissimo discorso ai calciatori, ...gianlucadimarzio

Korea Tourism Organization annuncia la collaborazione con AVIAREPS in Italia e Svezia - AVIAREPS è stata nominata rappresentante marketing e PR per l'Organizzazione del Turismo della Corea in Italia e ...comunicati-stampa

Lotto e 10eLotto, in Lombardia sei vincite nelle ultime estrazioni: è la regione più fortunata - Preso a Gallarate un “9” da 50.000 euro: le altre giocate fortunate a Milano, Sant’Omobono Terme, Lonate Pozzolo e Busnago. Vinti due milioni anche col Gratta e Vinci ...ilgiorno