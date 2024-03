Italia-Libano | Meloni mercoledì in Libano | giovedì a Shama da contingenti italiani**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Missione inper la presidente del Consiglio Giorgia27 marzo, alle 19.30, la premier è attesa a Beirut, al Palazzo del Governo, per un incontro con il primo ministro libanese, Najib Miqati. L'indomani,28,raggiungerà(ore 12) per una visita aimilitari italiani operanti nel teatro operativo libanese in ambito Nazioni Unite (UNIFIL) e in ambito bilaterale (MIBIL).