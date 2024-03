Italia | Donnarumma | «Ogni gara è importante per l’Europeo»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gianluigi, portiere dell’, ha parlato a Sky Sport dal ritiro degli azzurri a Miami in vista della doppia amichevole Gianluigi, portiere dell’, ha parlato a Sky Sport dal ritiro degli azzurri a Miami in vista della doppia amichevole. Le sue dichiarazioni: AMICHEVOLI – «Dobbiamo prepararein maniera seria, tutte le partite sono importanti. Prendere seriamente queste partite ci farà arrivare alpronti, sono due partite importanti da preparare bene. Qualsiasi modulo adotteremo, decide il mister, ci faremo trovare pronti. Se ci sarà bisogno possiamo giocare a tre, altrimenti giochiamo a quattro».

