Italia | conferenza Spalletti | «Vogliamo vedere gente nuova»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Luciano, Ct dell’, ha parlato instampa alla vigilia dell’amichevole contro il Venezuela Luciano, Ct dell’, ha parlato instampa alla vigilia dell’amichevole contro il Venezuela. Le sue dichiarazioni: BARONE – «Noi come gruppo Nazionale, ma ci ha già pensato il presidente Gravina, siamo vicini alla famiglia di Barone e alla famiglia di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, per il calcio in particolare. Ha influenzato più lui il calcio in questi cinque anni da diridella Fiorentina che tanti altri che ci sono da una vita e non hanno fatto niente di quello che ha fatto lui. Il Viola Park ne è la conferma e l’esempio di cosa vuol dire fare le cose da grandi imprenditori». SINNER – «Già un ...