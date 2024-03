(Di mercoledì 20 marzo 2024) Al Jazeera: 24 persone in attesa aiuti uccise inIdf. Colpita una casa, 15 morti Nuovisulla Striscia di, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo diiltra. Il segretario di Stato americano Antonyarriverà oggi in Arabia Saudita e domani andrà in Egitto,

Per Israele , la guerra contro Hamas non risulta essere sufficiente a sradicare il terrorismo nel Medio Oriente , l’accerchiamento su tutti i lati da parte di gruppi militari sostenuti dall’Iran ha ... (ildifforme)

Lia Quartapelle, deputata del Pd, lei giovedì alle 21, al Circolo Caldara di via De Amicis a Milano, introdurrà la presentazione del manifesto di Sinistra per Israele ‘Dal 7 ottobre alla pace’. ... (ilgiorno)

Israele-Hamas, serie di raid su Gaza. Nuova missione Blinken per cessate il fuoco - Nuovi raid sulla Striscia di Gaza, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriverà oggi in Arabia ...adnkronos

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: Blinken per sesta volta in missione diplomatica su Gaza - 9,00 - Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken torna in Medio Oriente per la sua sesta visita dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, per chiedere un accordo che garantisca una pausa ...it.investing

Chi affama Gaza è soltanto Hamas - Israele non mette nessun limite all'aiuto e ha aperto nuovi ingressi e nuove strade. Ma mercoledì scorso, per esempio, sei camion entrati da una nuova apertura sperimentale, sono stati sequestrati a ...ilgiornale