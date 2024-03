Ispezione delle gallerie | chiude per una notte il tratto Calenzano-Barberino della A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire le attività di, dalle 22 di sabato 23 alle 6 di domenica 24 marzo sarà chiuso ilcompreso tra-Sesto Fiorentino edi Mugello in direzione di Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di-Sesto Fiorentino, si può percorrere la Sp8 Barberinese e seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna", con rientro in A1 adi Mugello.