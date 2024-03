Ispezione del Viminale alla prefettura di Bari

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ilinvierà degli ispettori - a quanto apprende l'ANSA -diin seguito al caso - emerso dagli atti della Dda sul gruppo mafioso Parisi - della funzionaria che si rivolse nel 2018 ad un indagato ritenuto vicino al clan, Gaetano Scolletta, per riavere l'auto che le era stata rubata. La vetturafine fu recuperata e la donna versò 700 euro per ottenerla. Scolletta, si legge negli atti della Dda di, ritenuto il 'contabile' di Tommy Parisi, figlio del boss Savinuccio, chiedefunzionaria di inviargli il numero di targa del veicolo. Verso la fine della conversazione la donna "chiede, persino, a Scolletta se deve recarsi o meno dai Carabinieri a denunciare il furto della sua Lancia Musa", ed è lui stesso a dirle di fare la denuncia. ...

