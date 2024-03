Isola dei famosi” | scelto il nuovo opinionista | è un volto noto del Tg5

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Programmi tv. “dei”, ormai è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del reality show Mediaset in cui i concorrenti si sfideranno su un’sperduta in condizioni estreme. Dopo aver annunciato il nome della nuova conduttrice, adesso è arrivato il momento di svelare chi sarà l’che affiancherà Sonia Bruganelli in questa nuova avventura. Scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli di questa nuova edizione.Leggi anche: “Mattino 4” smaschera Kate Middleton: l’annuncio choc di Panicucci Leggi anche: “Pomeriggio 5”, addio Myrta: chi prende il suo posto da settembre La finale del “Grande Fratello” e l’inizio dell'”dei” “dei”, ormai manca sempre meno all’inizio del reality show ...