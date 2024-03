Isola dei Famosi | la scelta del cast sarebbe ancora in alto mare | l' indiscrezione

Programmi tv. “ Isola dei famosi” , ormai è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del reality show Mediaset in cui i concorrenti si sfideranno su un’ Isola sperduta in condizioni estreme. Dopo ... (tvzap)

Cosa facevano le star prima di diventare famose I lavori che non ti aspetti - Anche Brad Pitt prima di diventare uno dei volti più amati di Hollywood ha fatto tantissimi piccoli lavori che ci dicono molto della sua persona. L'attore ha fatto da autista per le ragazze che ...fanpage

BiblioApe50: una libreria ambulante per l’Isola del Giglio - Il progetto di promozione alla lettura, finanziato dal Comune di Isola del Giglio e Regione Toscana, ideato dalla Compagnia dei Così insieme ad Hey There! I’m using theater, in collaborazione con ...grossetonotizie

Linea Verde, domenica una puntata speciale dedicata ad Ischia - Una puntata alla scoperta di Ischia sarà quella dedicata da Linea Verde alla più grande delle isole del golfo di Napoli ed in onda domenica, alle 12.20. (ANSA) ...ansa