Irrequietezza emotiva | il segno infastidito | l' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ecco l'orsocopo didi mercoledì 20 marzo Ariete Bellissimo passaggio dall'inverno alla primavera, sotto la protezione di Marte – ancora lui, sempre lui (forse Elon Musk troverà tracce di vita sotto la sua crosta rossiccia …). Benaugurante anche Luna in Leone che si unisce al Sole esattamente alle ore 04:06, equinozio di primavera, verso la felicità. Auguri per il vostro lavoro, studio, affari, amori, famiglia, figli! Siete sempre belli, innamorati e ricambiati in amore, ma anche un po' arrabbiati, come è nel vostro stile. Toro, ma anche un positivo bisogno di libertà, saprete difendere le vostre idee e i vostri interessi, professionali e finanziari. È Marte che vi rende inquieti nella vita privata e qualche volta persino insicuri nei rapporti sociali che sono invece splendidamente illuminati da ...