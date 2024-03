Irma | al comando di Onav Lodi | Il vino | passione che ti conquista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La, come tante volte accade, è esplosa quasi per caso. Un corso, nel lontano 2004, regalatole dal marito astemio. Da quel momento, l’amore diLosi per il mondo delè cresciuto di anno in anno. Senza sosta. Le tappe di avvicinamento a questo "meraviglioso mondo", come lo chiama, sono state scandite da responsabilità crescenti. Lei, architetto abituata a lavorare nei cantieri, non ha mai incontrato alcuna difficoltà nel suo ruolo di tesoriera, vicedelegata e poi delegatae non solo, in un mondo “maschile“ come quello del. "Per me è la normalità". Ha costituito, assieme ad Antonio Crotti, la delegazione die organizzato decine di degustazioni e incontri. Unamai frenata dai suoi ...