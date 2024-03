Irlanda | il premier Leo Varadkar ha annunciato le sue dimissioni

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arrivano inaspettate ledi Leo, che ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di leader del partito di governo Fine Gael. Nell’annuncio a sorpresa,ha detto che rinuncerà anche al suo ruolo di primo ministro non appena verrà scelto il successore., 45 anni, ha detto che era il momento giusto per L'articolo proviene da Il Difforme.

