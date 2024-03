Iraniana morta in Italia | Vida accusata di disonore Così il regime di Teheran soffoca il bisogno di libertà

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – Baci, balli, sentimenti. Vite e adesso pure le morti sacrificate sull’altare di unche, come ogni, spaccia sicurezza al prezzo della. La religione e la morale sono solo oppio che anestetizza le coscienze. Nebbia. Propaganda. Sono questi i contorni dello Stato teocratico degli ayatollah tratteggiati da Pegah Moshir Pour, attivistaper i diritti umani cresciuta in Basilicata. Moshir, che cos’è la polizia morale? "È un reparto dei Guardiani della rivoluzione che, come da etimologia persiana, ha il compito di pattugliare per educare. Vigili urbani particolari girano con dei Van su cui caricano di volta in volta ragazze che indossano male l’hijab (il velo islamico, ndr ) o ragazzi che vestono dei pantaloncini corti". E cosa succede a bordo? "A seconda della violazione ...

