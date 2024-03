Io | un padre che ha perso il figlio La festa amara e la forza di ripartire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – “La vita senza Alessandro non è più la stessa". Da quel giorno, tutto è cambiato, quasi come ritrovarsi in un’altra vita. Difficile sentire "il profumo della gioia", complicato provare a vivere giorni più leggeri perché la cicatrice è lì a ricordare il taglio, lo strappo che lacera e sanguina. Fernando Lepri fa il barista da una vita, Angela è infermiera specializzata e lavora in ospedale, vivono a Lucignano. Alessandro se n’è andato a venti anni, in un giorno come tanti dopo un pranzo in famiglia consumato tra sorrisi e tranquillità. Tutto all’aria nello spazio di poche ore: 29 aprile 2017 è la data del dolore che non passa. Nel giorno delladel babbo, Fernando racconta di come, a distanza di tempo, è riuscito a rendere sopportabile un dolore così grande, totalizzante. Un-coraggio che proprio nel giorno in cui ...