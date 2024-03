Inzaghi | durante la sosta due principali obiettivi per la sua Inter

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mentre scorrono lenti i giorni che ci separano al ritorno in campo dell’– lunedì 1 aprile contro l’Empoli a San Siro – Simonepuò sfruttare lacon un doppio obiettivo di campo. DOPPIO OBIETTIVO – Mentre scorrono i giorni dellaper le nazionali, in casasi pensa solo e soltanto alla prossima gara. A San Siro, contro l’Empoli, dove i nerazzurri vorranno tornare alla vittoria dopo gli ultimi risultati. Un ulteriore tassello verso quel ventesimo scudetto tanto desiderato, che mai è stato così vicino. Per farlo, Simone, ha bisogno di tutti i suoi uomini. E proprio questo è il suo doppio obiettivo in questaper le nazionali: recuperare Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Entrambi rimasti a Milano per riprendersi dai rispettivi ...

