Invitalia | ecco ‘Rete’ | il nuovo progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni Presentato da Abodi a Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È stato“Rete”, ila tutti iche vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. Promosso dal Ministro per lo Sport e iAndreaattraverso il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ilRete punta a costruire un ponte tra ie il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di auto-impiego.è il soggetto attuatore del. Rete si rivolge aitrae i 35 ...