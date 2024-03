Investire | nuovo BTP€i | un successo che conferma la fiducia degli investitori

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il collocamento dela 10 anni, indicizzato all’inflazione europea, ha registrato unstrepitoso, con ordini finali che hanno superato di ben 8 volte l’ammontare emesso. Si tratta di un risultato eccezionale chelanei titoli di Stato italiani e rappresenta un importante passo avanti per la gestione del debito pubblico italiano. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Le caratteristiche dello rendono un prodotto particolarmente interessante per gliche cercano di proteggersi dal rischio inflazionistico e di diversificare il proprio portafoglio. L’indicizzazione all’inflazione europea garantisce che il capitale e gli interessi delsi ...

Vito Grassi - Vicepresidente di Confindustria nazionale - la vittoria della Gevi Napoli della Coppa Italia di basket ha scatenato non solo i tifosi: che significato ha per la... (ilmattino)

Investire : nuovo interessante BTP decennale in arrivo , il Tesoro punta sull’inflazione Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’emissione di un nuovo BTP€i a 10 anni ... (blowingpost)

nuovo bagno a Viserbella: "Addio cabine e cemento. Sarà una spiaggia green" - La sfida dei titolari del 53: "Investiamo nonostante il caos sulle concessioni. Nello stabilimento tanto verde, un’area benessere e anche una palestra".ilrestodelcarlino

Nvidia contro tutti: ecco i nuovi chip per l'intelligenza artificiale - L'unico fornitore di Gpu necessarie per aprire le porte del futuro è al centro del mondo. Il lancio di Blackwell e gli obiettivi del ceo Jensen Huang ...ilfoglio

Rinnovabili, Terna investirà €16.5 miliardi nella rete di distribuzione per far spazio a eolico e solare - La società ha annunciato l’intenzione di Investire €16,5 miliardi nel corso dei prossimi ... in particolare nel piano di Terna evidenziano quanto ambizioso sia il nuovo piano industriale. La società ...tradingonline