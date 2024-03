Investe-uccide runnen | positivo ad alcol

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 16.00 E' risultatoal test dell'il 26enne che ieri sera ha travolto e ucciso con l'auto un uomo, davanti a Villa Borghese, nel centro di Roma, su via Pinciana. Nell'impatto, la vittima è stata sbalzata di alcuni metri. Si tratta di un medico di 37 anni, che stava facendo jogging.Al momento del decesso era senza documenti in abbigliamento da corsa. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Tra le ipotesi, non si esclude l'alta velocità.

È morto sul colpo un 21enne travolto da un' auto mentre attraversava la strada in via Appia a Terracina . Il conducente rischia di essere indagato per omicidio stradale.Continua a leggere (fanpage)

Nuovo Codice della Strada, raffica di telefonate alla Camera contro la riforma: «Da riscrivere con i familiari delle vittime» - Call bombing al centralino, oltre 1.500 chiamate da tutta Italia da parte di cittadini e associazioni. Il testo di Salvini criticato perché «limita la possibilità di installare autovelox e non dà auto ...milano.corriere

