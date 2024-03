Intimidazioni ai giornalisti, 98 episodi nel 2023 - Nel 2023 sono stati censiti 98 episodi intimidatori nei confronti di giornalisti, con un calo dell'11,7% rispetto ai 111 segnalati nel 2022. (ANSA) ...ansa

Uso di spyware, cause legali abusive e giornalisti in esilio. I dati della piattaforma Safety of Journalists - Sebbene nel 2023 il numero di giornalisti uccisi e la violenza di strada contro ... procedimenti giudiziari, minacce e Intimidazioni, che spesso continuano una volta in esilio contro di loro e le loro ...pressenza

Minacce e Intimidazioni, volevano il monopolio per la fornitura di uova in città: quattro a giudizio - Per fare questo, non avrebbero risparmiato minacce e Intimidazioni a danno di un altro gruppo di produttori, quello dei Blanco, della zona di Modica. Una vicenda che è arrivata a giudizio. Il ...quotidianodigela