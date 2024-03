Inter Zhang | la sua proposta non convince Oaktree | cosa succede ora?

Zhang sta ragiona ndo col fondo americano Oaktree per un ulteriore prestito in modo da tenere l’Inter. Ma il rilancio del patron cinese, riferisce il Corriere dello Sport, è stato rispedito al ... (inter-news)

Zhang rischia di perdere l’Inter , Oaktree non è convinta del suo piano di rientro . Lo scrive il Corriere dello Sport con Pietro Guadagno. Per Steven Zhang si fa più dura tenere l’Inter . Al momento, ... (ilnapolista)

Oaktree vuole l'Inter: no al rilancio di Zhang, rifiutato il 20% di Interessi - Futuro incerto per l`Inter. Suning e la famiglia Zhang stanno incontrando qualche difficoltà a tenersi l`Inter oltre il 20 maggio, quando dovranno restituire il.calciomercato

Inter, i perché del no di Oaktree a Zhang: “Si prenderebbe a carico il club per poi…” - Per vincere la sua partita, Suning contava sul fatto che, non avendo pronto un compratore, il fondo americano preferisse comunque concedere altro tempo ...fcinter1908

Juve capolista, Inter sotto pressione: "È il Lautaro bianconero"