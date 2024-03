Inter su Gudmundsson | Carboni 'alla Fabbian' per il Genoa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mehdi Taremi non basterà. L'sconfitta in Champions dall'Atletico Madrid è uscita dal Civitas Metropolitano con una...

Con l’arrivo imminente di Taremi nel reparto offensivo del L’Inter , la dirigenza nerazzurra non intende fermarsi qui. Dopo una stagione caratterizzata da alcuni problemi nell’attacco interista, ... (dailynews24)

Simone Inzaghi e l’Inter hanno messo nel mirino Albert Gudmundsson. Il Genoa sogna in grande e spinge a una corsa folle per il suo attaccante, spiega Tuttosport. OBIETTIVO – Non solo Ciro Immobile, ... (inter-news)

Carboni per Gudmundsson Opzione concreta: “No operazioni senza previsione ritorno all’Inter” - L'Inter ha scelto l'islandese del Genoa Gudmundsson per rinforzare l'attacco della prossima stagione e potrebbe mettere sul piatto Carboni. Il giovane attaccante argentino, in questa stagione al Monza ...fcinter1908

Gudmundsson ha già convinto tutti. Freccia Inter, per il sorpasso ecco una carta a sorpresa - "Albert Gudmundsson piace ai manager nerazzurri ... Per avere un’arma differente nella fondina l’Inter potrebbe pure fare qualche sacrificio inatteso e “usare” un gioiello di casa come merce di ...fcinter1908

Gudmundsson all’Inter, svelata la formula: pronta una contropartita - L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, continua a spingere per arrivare a mettere le mani su Albert Gudmundsson. L’Inter del presidente Steven Zhang sarebbe pronta a gettare della basi ...spaziointer