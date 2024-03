Inter | Mkhitaryan | “Lautaro? Un leader; siamo venticinque capitani”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Henrikha rilasciato una lungavista ai microfoni di Frog Talks, il podcast di Andrea Ranocchia suTV: “A 21 anni sono andato in Ucraina, poi mi ha chiamato lo Shakhtar dove mi chiamò Lucescu. E’ un grande allenatore, avevamo due preparatori atletici italiani e facevamo tante corse, ostacoli, queste cose così. Poi sono andato a Dortmud, due anni con Klopp che è uno psicologo e ti da tanta fiducia, crede in te ed è veramente molto bravo. Per lui dai la vita, un giorno facciamo un allenamento e mi disse che se facevo sette gol mi dava 50 euro. Ne ho fatti cinque, gli dovevo dare io i soldi e dopo due giorni dovevamo giocare contro l’Eintracht e abbiamo vinto 2-1 con due gol miei e dopo la partita gli ho chiesto di ridarmi i 50 euro e lo ha fatto”. Sull’aver giocato in molti campionati: “Da tutte le parti ho avuto ...