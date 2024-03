Integrazione | generazione velata

(Di mercoledì 20 marzo 2024) C’è la bambina costretta ad andare a scuola con il niqab che lasciava visibili soltanto gli occhi. C’è la ragazza picchiata dai genitori perché si rifiutava di coprirsi la testa. Ci sono tragedie che ci ricordano come in Italia troppi musulmani rifiutino il libero arbitrio delle donne, senza rispettare usi e costumi nazionali. Ma qualcuno dice «no». «Mio padre mi ha costretta a mettere il velo a undici anni. Avevo avuto il menarca il giorno prima, e lui la mattina si è presentato con un piccolo pacchetto: dentro c’era uno hijab rosa. Mia madre mi ha insegnato come metterlo e da quel momento non ho potuto più tenere i capelli al vento, una delle cose che più mi piacevano». Queste parole ce le dice Fatima, che adesso ha 16 anni e vive alla periferia di Pistoia con i genitori e il fratello più piccolo. Da quel giorno di primavera di cinque anni fa, non è più uscita di casa senza lo ...

DiverCity, scuola nell'inclusione: aperto convegno al Banti di Santa Croce - La scuola tra inclusione, accoglienza e nativi multiculturali. Questi i temi del convegno di apertura del progetto DiverCity, che ha visto gli interventi ...gonews

Gemini in iOS 18 in attesa dell’addestramento dell’AI MM1 - Apple e Google potrebbero collaborare per integrare il modello di intelligenza artificiale Gemini di Google su iOS 18. L'obiettivo è di migliorare le capacità di IA di Apple per compiti complessi, dal ...melamorsicata

“generazione X. Lavoro: istruzioni per l’uso”. Oggi incontro di orientamento per i giovani - Mercoledì 13 marzo alle 17:30, l’Hub inmoviMEnto di via Attilio Gasparro 18 ospiterà “generazione X. Lavoro: istruzioni per l’uso”, appuntamento promosso dai giovani del Movimento Cristiano Lavoratori ...tempostretto