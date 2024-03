Insultò Meloni a un concerto | il leader dei Placebo verso il processo Rogatoria per sapere dove risiede

Brian Molko rischia di essere processato per vilipendio e diffamazione per le offese sul palco di Stupinigi nei confronti di Giorgia Meloni , definita "nazista e fascista".Continua a leggere (fanpage)

"Vuole un commento? Mi sta provocando?". Giuseppe Conte non ha ancora finito di gongolare per la vittoria della grillina Alessandra Todde alle Regionali in Sardegna e Giovanni Floris, a DiMartedì su ... (liberoquotidiano)