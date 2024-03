Insultò la Meloni | il leader dei Placebo Molko rischia il processo | ma i pm non sanno dove recapitare gli atti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A insultare si fa presto, a rispondere delle ingiurie decisamente meno. Lo dimostra il caso del frontman dei, Brian, che nel luglio dell’anno scorso, durante un concerto al Festival Stupinigi Sonic Park nel Torinese si scagliò contro la premier (qui il video da Youtube), apostrofando Giorgiacome «razzista». «Fascista». E «nazista». Non solo: non pago, sempre durante l’inaccettabile siparietto nell’intervallo fra una canzone e l’altra, aggiunse agli epiteti pesanti offese («pezzo di m…»). Un delirio vergognoso e irricevibile, colmo di odio, documentato da diversi video postati in rete. Ora per quell’invettiva traboccante astio, su cuiaveva anche avuto la faccia tosta di invitare il pubblico a riprendere tutto, il rockerdi essere processato a Torino con l’accusa di ...