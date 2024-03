Insulti contro Giorgia Meloni durante un concerto | il frontman dei Placebo Brian Molko rischia il processo a Torino per vilipendio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Fascista e razzista”. Con queste parole nel luglio del 2023 ildei, dal palco dello Stupinigi Sonic Park, a Nichelino (), aveva apostrofato la presidente del Consiglio, indirizzandole anche una serie di. Oggidi essere processato acon l’accusa di diffamazione e. Dopo l’episodio glierano finiti al Palazzo di Giustizia acon l’apertura di un fascicolo di indagine dopo l’invio di una comunicazione da parte dei carabinieri di Moncalieri, presenti all’evento che ospitava circa 5000 persone, e la premier aveva presentato una querela per diffamazione tramite un avvocato di ...

