Rallentamenti e malfunzionamenti per gli utenti di Facebook e Instagram che hanno segnalato diverse problematiche: qual è la situazione in tempo reale (ilgiornale)

Instagram e Facebook down, disservizi sui social di Meta in tutto il mondo: cosa sta succedendo - Diservizi sulle piattafome social di Meta sono segnalati in tutto il mondo. Si parla di un Instagram down in particolare: numerosi utenti segnalano problemi ad aggiornare ...corriereadriatico

Facebook e Instagram: Meta rende…" - Il braccio di ferro tra l’Unione Europea e Meta potrebbe portare ad una situazione paradossale: abbonamenti a Facebook e Instagram Premium praticamente a metà prezzo. Secondo Reuters è questa la propo ...informazione

Facebook e Instagram: Meta rende meno caro il prezzo degli abbonamenti per liberarsi dalle pubblicità - Il colosso guidato da Zuckerberg ha avanzato una proposta per abbassare il costo degli abbonamenti ai suoi servizi social.multiplayer