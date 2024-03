“Insieme | di nuovo” Chiara Ferragni e Fedez | gli scatti parlano chiaro | pizzicati così E i fan sognano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024)di. Non sono serviti neanche i paparazzi stavolta, Federico Lucia e l’imprenditrice digitale beccato nello stesso posto, nello stesso momento. E i fanmenteche possa riaccendersi qualcosa. Ma andiamo con ordine. I due si sono lasciati, questo oramai è un dato di fatto confermato anche dai diretti interessati che mai fino ad ora sono voluti entrare nell’argomento per tutela dei loro figli. >> “Non ho deciso io”.rompe il silenzio su. E fa sognare i fan: “Fosse per me…” Eppure nessuno sa ancora cosa sia accaduto e il motivo per questo allontanamentorepentino e violento. C’è chi ipotizza ...