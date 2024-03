Inquinamento in Lombardia | non solo traffico | il peso di agricoltura e allevamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il nuovo studio realizzato da Università Bocconi, Fondazione CMCC e Legambientequantifica l'influenza dell'di bovini e suini sull'dell'aria ined evidenzia la necessità di politiche integrate che coinvolgano anche il settore agricolo per tutelare salute e ambiente. Le attività agricole e l'contribuiscono significativamente alle concentrazioni di inquinanti pericolosi per la salute e l'ambiente in atmosfera, ma l'azione possibile in questi settori è spesso trascurata nel dibattito pubblico. Il recente allarme per l'nel Nord Italia ha riportato l'attenzione sulla regione, una delle aree più critiche d'Europa in termini di qualità dell'aria. Il nuovo studio Exploring the impact of livestock ...