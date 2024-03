Inquietante | non mi guardi Bonelli insulta e la Meloni lo irride | verde fuori controllo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prima, poi frigna. Angelo, leader insieme a Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi e Sinistra, si è reso protagonista di un surreale siparietto con la premier Giorgiaa Montecitorio. Rispondendo nell'Aula della Camera alla replica del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue di giovedì, a un certo punto invita la leader di Fratelli d'Italia a non guardarlo "con quello sguardo", mentre lui l'attaccava con parole gravissime. Lei, per tutta risposta, si è coperta completamente la testa con la giacca grigio chiara che indossava ed è rimasta così, in questa posa curiosa. Il parlamentare ha quindi mostrato le foto dei bombardamenti a Gaza - scattate durante la missione che ha fatto fino al valico di Rafah con altri parlamentari del centrosinistra - invitandola a guardarle. ...