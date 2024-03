Roma , 20 mar. – (Adnkronos) – Si è svolto oggi, a Palazzo Wedekind, un seminario organizzato dall? Inps come contributo all?iniziativa internazionale Global Money Week a cui hanno partecipato circa ... (calcioweb.eu)

Roma , 20 mar. - (Adnkronos) - Si è svolto oggi, a Palazzo Wedekind, un seminario organizzato dall' Inps come contributo all'iniziativa internazionale Global Money Week a cui hanno partecipato circa ... (liberoquotidiano)

Roma , 20 mar. - (Adnkronos) - Si è svolto oggi, a Palazzo Wedekind, un seminario organizzato dall' Inps come contributo all'iniziativa internazionale Global Money Week a cui hanno partecipato circa ... (liberoquotidiano)

Inps a Roma incontra i giovani, seminario interattivo sulla cultura previdenziale - Si è svolto oggi, a Palazzo Wedekind, un seminario organizzato dall’Inps come contributo all’iniziativa internazionale Global Money Week a cui hanno partecipato circa 50 studenti di due istituti super ...adnkronos

Inps: con Qr code immediato accesso e iscrizione al canale WhatsApp - 'Per informazioni chiare e tempestive' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Dallo scorso 19 febbraio e' attivo il canale WhatsApp ufficiale 'Inps per tutti' dedicato a imprese, pensionati, ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Inps su WhatsApp, con un QR Code immediato accesso e iscrizione al canale - (Teleborsa) - Dallo scorso 19 febbraio è attivo il canale WhatsApp ufficiale "Inps per tutti" dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini: un nuovo strumento di comunicazione con ...finanza.repubblica