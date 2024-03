Infortunio sul lavoro | scivola da un’impalcatura a 37 anni | è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ravenna, 20 marzo 2024 –sula Lido Adriano. Verso le 10 un lattoniere di 37è improvvisamente caduto da un'altezza di 7 metri,ndo dall'impalcatura dove si trovava per montare una grondaia a un residence in viale Leonardo. Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravi e un elicottero del 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lido Adriano e la medicina del: dovranno far luce sulla dinamica dell'