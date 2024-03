Infortunio sul lavoro ad Anghiari | ferito operaio di 25 anni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alle ore 16:32, l’Asl Tse è intervenuta in seguito a un gravesulad. Un giovanedi 25è rimastoin circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha richiesto un rapido intervento, e sul posto è giunta prontamente un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di San Sepolcro, classificato come codice 1, indicante un’urgenza massima. Oltre agli operatori sanitari, è stata segnalata la presenza di personale specializzato in sicurezza sul(Pisll), il quale sta collaborando alle indagini per comprendere le cause e prevenire futuri incidenti. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’entità delle lesioni riportate ...