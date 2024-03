Infortunio Berisha | tegola per l’Empoli | le condizioni del portiere

(Di mercoledì 20 marzo 2024)si è fermato nel corso dell’allenamento con l’Albania:per ilperdi Nicolasi è fermato nel corso dell’allenamento con l’Albania:per ilperdi Nicola. L’estremo difensore ha riportato uno stiramento al muscolo pettorale e salterà il test contro il Cile.sarà monitorato nei prossimi giorni dallo staff della nazionale. E’ la prima brutta notizia che arriva da questa sosta per le nazionali.

Dal campo. Martedì la ripresa senza i 7 nazionali. Ebuehi da valutare - L'Empoli riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro l'Inter a San Siro. Sette giocatori azzurri convocati per le Nazionali, mentre Ebuehi infortunato non potrà rispondere alla chiamata del ...lanazione

È l’anno del Bologna: al 94’ batte l’Empoli in 10 per Infortunio - Termina sul risultato di 0-1 il match tra Empoli e Bologna: sembrava una serata storta per i rossoblu ma nel recupero è arrivato il gol vittoria TuttoNapoli.net Termina sul risultato di 0-1 il match d ...informazione

Juventus: verso il Genoa, due buone notizie - Visualizzazioni: 446 Buone notizie in casa Juventus, dal punto di vista dell’infermeria. Infatti nella giornata odierna alla Continassa si sono allenati in gruppo due infortunati. Si tratta di Adrien ...calciostyle