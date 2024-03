Infortunio Bennacer | il centrocampista lascia il ritiro dell’Algeria

(Di mercoledì 20 marzo 2024), ildel Milan hato ile farà ritorno a Milanello per le cure, ildel Milan hato ile farà ritorno a Milanello per le cure. La nota: COMUNICATO – «Ilha ricevuto il via libera perre la preparazione dei Verdi, oggi, mercoledì 20 marzo 2024, dal ct Vladimir Petkovic, a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per evitare ogni rischio, è stato deciso, d’intesa con il ct, dire andare il giocatore e di consentirgli di unirsi alla sua ...

Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , si è infortunato con l’Algeria e non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , si è infortunato con ... (calcionews24)

Dopo l’ infortunio subito con l’Algeria Bennacer ha fatto ritorno al Milan dove ha svolto degli esami strumentali: la data del rientro Dopo essere stato assente per infortunio per la gran parte della ... (dailymilan)

Le ultime novità dall’allenamento del Milan sull’ infortunio di Bennacer in vista della partita di Serie A contro il Frosinone Non è stata una stagione facile per il Bennacer al Milan , alle prese ... (dailymilan)

Milan, tegola Bennacer: lascia il ritiro della Nazionale per Infortunio - Brutte notizie in casa Milan. Bennacer ha lasciato il ritiro dell’Algeria per Infortunio e farà rientro a Milano. Ancora una brutta notizia in casa Milan derivante dagli impegni dei propri calciatori ...notiziemilan

ULTIM’ORA- Grana Milan: Infortunio e rientro dalla Nazionale - Sembra non esserci pace per il giocatore del Milan. Ora è costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale; la notizia.spaziomilan

Milan, problema fisico per Bennacer: lascia il ritiro dell'Algeria - Scatta un nuovo alarme infortuni in casa Milan: Ismael Bennacer si ferma per un problema fisico e lascia il ritiro dell`Algeria, nelle prossime ore farà ritorno.calciomercato