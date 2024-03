Infiltrazioni mafiose | bomba sul Comune di Bari Scatta l' ipotesi di scioglimento De Caro | Atto di guerra

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Consiglio Comunale di, alla vigilia delle elezioni amministrative, potrebbe rischiare di essere sciolto per mafia, in funzione dell'esito del lavoro della Commissione di Accesso nominata oggi dal prefetto di, Francesco Russo, su input del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sono in molti a voler vedere l'ombra del condizionamento elettorale, da parte del Governo, del prossimo appuntamento con le urne. Pertanto, se si dovesse arrivare alloe alla nomina di un commissario: le elezioni slitterebbero sino a 18 mesi. Segui su affaritaliani.it