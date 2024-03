Incontro con Jacopo Pasotti al Teatro di Vicopisano | 22 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024)202024- Venerdì 22alle 21:00, aldi Via Verdi di, si terrà uncon il giornalista e comunicatore scientifico, ospite dell'Amministrazione Comunale e della Festa Dèi Camminanti che si svolge dal 22 al 24 (per informazioni: www.camminanti.it).tratterà il tema: “Il piccolo pianeta. Clima, paesaggi, ecosistemi per imparare a prenderci cura della terra.” Partendo dallo stato del nostro pianeta e di come noi ci rapportiamo a esso, il giornalista ci parlerà di un nuovo Antropocene.La scienza, infatti, ci fornisce i dati, ci aiuta a fare scenari per il futuro, ma anche ognuno di noi può essere testimone del cambiamento e facendo alcuni passi è possibile cambiare le cose. ...