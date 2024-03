Incidente sulla provinciale per Brindisi | morte Pasqualina Prezioso e Maria Epifani | ferito un uomo

Incidente mortale sulla provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni, all'altezza dell'ex base Usaf. In seguito a uno scontro frontale sono morte Pasqualina Prezioso, 50 anni, e... (leggo)

Firenze, 20 marzo 2024 – AutoPalio bloccata in tutte e due le direzioni a causa di un Incidente in galleria prima dell’uscita di Greve, in direzione di Siena. Mattinata di caos – l’ennesima – sulla ... (lanazione)