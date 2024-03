Incidente SS100 | oggi i funerali delle 3 vittime | una di loro era mamma di una bimba

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoDolore e sgomento per le tre giovani vite spezzate sulla Strada Statale 100, domenica 17 marzo nel pomeriggio. A perdere la vita in unstradale, Antonio Panzitta 32 anni di Jappolo, Silva Scardamaglia 23 anni di Vibo Valentia e Marcella Risoli, 26 anni di Francavilla Marittima (Cosenza). Quest’ultima lascia unadi 6 anni. I tre giovani calabresi erano in Puglia per un raduno Cosplay tenutosi a Fasano ed erano di ritorno in Calabria quando è avvenuta la tragedia. La Peugeot 108 sulla quale viaggiavano, si è scontrata frontalmente con una BMW sulla quale viaggiava una famiglia di Crispiano. Idi Silvia Scardamaglia si sono tenuti ieri pomeriggio nel Duomo di San Leoluca di Vibo Valentia. La giovane era una studentessa di psicologia presso l’Università di Catanzaro. I ...