Incidente fra tre auto oggi nel Bolognese | due feriti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Duedi cui uno in gravi condizioni e strada provinciale della valle del Lavino bloccata per due ore stamattina a causa di unche ha coinvolto tremobili che si sono scontrate nel centro di Calderino, capoluogo del comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. Sul posto il 118, carabinieri e vigili del fuoco. Complicate le operazioni di soccorso perché il conducente della Fiat Panda, a seguito del frontale, è rimasto imprigionato nelle lamiere e per poterlo estrarre ed affidare alla cura dei sanitari è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La circolazione è stata riaperta poco dopo le 9 ma ancora pesanti le ripercussioni sul traffico.