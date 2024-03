Inchiesta Bari la sorpresa del ministro Piantedosi dopo l' incontro a Roma con Decaro | «Reazione esagerata»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prima la visita adel sindaco pugliese al responsabile del Viminale, poi la telefonata per annunciargli la nomina della commissione ma anche per concordare l'annuncioPrima la visita nella Capitale del sindaco pugliese al responsabile del Viminale, quindi la telefonata di quest'ultimo martedì scorso per annunciargli la nomina della commissione ma anche per concordare l'annuncioPrima la visita nella Capitale del sindaco pugliese al responsabile del Viminale, quindi la telefonata di quest'ultimo martedì scorso per annunciargli la nomina della commissione ma anche per concordare l'annuncio

Bari, Piantedosi smentisce Decaro: “Nessuna guerra ai sindaci, ma alle mafie” - Nervi tesi sull'asse Roma-Bari dopo la decisione del ministero dell'Interno di disporre una commissione di accesso al Comune del capoluogo ...iltempo

La sfida del pusher sui social: «Maresciallo non ci prendi». Arrestato - La sfida del pusher alle forze dell'ordine viaggiava sui social e sulle app. Non solo attraverso i messaggi, non di rado costruiti con termini criptati, per le trattative di grosse e ...quotidianodipuglia

Il Viminale invierà ispettori in Prefettura a Bari: una funzionaria chiese aiuto al clan per riavere l’auto rubata - Il Viminale invierà degli ispettori alla prefettura di Bari in seguito al caso - emerso dagli atti della Dda sul gruppo mafioso Parisi - della funzionaria che si rivolse nel 2018 ad un indagato ...bari.repubblica