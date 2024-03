Incendi boschivi | a Caserta 65 operai forestali stagionali

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono sessantacinque glia tempo determinato che da ieri e per 179 giornate lavorative affiancheranno gli quattordici dipendenti assunti a tempo indeterminato per l’attuazione del Piano Forestale 2024. Il progetto, per un importo totale di oltre due milioni di euro (2.210.000 euro) finanziati dalla Regione Campania, riguarda la prevenzione deglie del rischio idrogeologico, mediante lavori di bonifica montana, collinare e lavori di presidio idraulico con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico. A dare il benvenuto aglinella Sala Riunioni del Palazzo della Provincia i consiglieri Michele Falco e Giuseppe Guida, delegati rispettivamente alla Forestazione e all’Agricoltura, il dirigente del ...

