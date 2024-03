(Di mercoledì 20 marzo 2024) 1Azienda di Cortona cerca una stagista per mansioni did’ufficio. Si tratta di un lavoro part time. È richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella. Conoscenze informatiche: programmi di layout, Microsoft Access, Programmi di presentazione, Elaborazione e analisi dati, Microsoft Word, Excel spreadsheet, Microsoft PowerPoint. Richiesta disponibilità alle trasferte. Codice: AR-218912. Scadenza: 24 marzo. 1 ADDETTO ALLA SEGRETERIA Si ricerca addetto alla segreteria per accogliere ed informare i clienti circa le attività offerte, vendere nuovie gestire quelli in essere e i rinnovi. Preferibile esperienza. Si tratta di un contratto a tempo determinato di 4 mesi con la possibilità di rinnovo a 12 mesi. È un lavoro full time. Sede: Arezzo. Si richiede disponibilità immediata e flessibilità ...

La Segretaria Generale del Comune di Qualiano , Nadia Greco lascia l’incarico per andare a svolgere lo ruolo a Villaricca La dottoressa Nadia Greco, Segretaria Generale del Comune di Qualiano ha ... (puntomagazine)

Incarico di segretaria per gestione contratti - Azienda cerca stagista per mansioni di segretaria part-time a Cortona e addetto alla segreteria full-time ad Arezzo. Requisiti e scadenze specificati. Azienda di Cortona cerca una stagista per ...lanazione

CONCORSO DIRIGENTE EX ONPI: PD, “CHE TEMPISMO PER CONFERIMENTO Incarico, IMMEDIATO RITIRO ATTI” - L’AQUILA – “Il giorno 11 marzo, a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni regionali, il responsabile del procedimento, e cioè il segretario comunale Lucio Luzzetti, ha firmato la graduator ...abruzzoweb

Andrea Catalano è il nuovo ambasciatore d'Italia a Manama - In seguito ad esame di concorso, il 29 dicembre 2000 è nominato Segretario di Legazione in prova nella carriera diplomatica. Dopo i primi incarichi alla Direzione Generale per gli Italiani all'estero ...ansa