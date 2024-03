Inaugurato il collegamento dall’aeroporto di Perugia con l’Isola di Lampedusa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ARezzo, 20 marzo 2024 – Unire e socializzare. È questo il liet movie della tre giorni dedicata al gemellaggio tra la città di Castiglion Fiorentino ediche ha accolto la delegazione, complice condizioni climatiche favorevoli, con un’inaspettata quanto emozionante “danza-saluto” dei delfini incontrati nei pressi deldei Conigli. Un gemellaggio declinato, quindi, in tante sfaccettature dall’economico-turistico all’enogastronomico, dal culturale allo sportivo. Il presupposto principale per un'iniziativa di scambio tra due città è, infatti, la concretezza sviluppando relazioni e iniziative in campo economico o culturale. “Le giornate appena trascorse si sono rivelate molto interessanti ed emozionanti sia per la partecipazione attiva dei numerosi operatori locali del settore turistico e delle associazioni operanti ...

Prevenzione e resilienza del territorio: a Pietra ecco la nuova via Nazario Sauro e la messa in sicurezza del torrente Maremola (FOTO e VIDEO) - Inaugurato il termine del primo lotto di lavori con l'allargamento della sede stradale, nuovi marciapiedi e gli interventi idraulici per mitigare il rischio ...savonanews

Pronti al decollo: Volotea inaugura cinque nuove rotte da Verona - Tutto è pronto per l'avvio delle nuove rotte da Verona proposte da Volotea, la compagnia aerea low-cost: si vola verso 5 città europee ...veronaoggi

Aeroporto di Verona: nuove rotte per Madrid, Praga, Comiso Copenaghen e Valencia - Il nuovo servizio, messo in campo dalla compagnia low cost Volotea, verrà Inaugurato il 21 marzo con il collegamento per Comiso, segna l’inizio di una serie di rotte verso varie destinazioni, sia ...gardanotizie