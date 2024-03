In zona Dogana una raffica di sequestri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Elettronica e abbigliamento, ma anche un quadro fiammingo e due libri antichi. L’intensificazione dei controlli della Guardia di finanza indi vigilanzale, tra Ponte Chiasso e Oria Valsolda, nell’ultimo fine settimana ha portato adi contrabbando di ogni genere. Una prima verifica è sfociata nel ritrovamento di 12 colli contenenti 700 chili di componenti elettronici usati, destinati a personal computer, provenienti dalla Svizzera. Oltre alla merce, è stato sequestrato il veicolo utilizzato per il loro trasporto, in applicazione di quanto prevede il Testo Unico delle disposizioni legislative in materiale. Durante un altro controllo sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento di una nota griffe di moda, provenienti dalla Svizzera, sempre in violazione di quanto consentito per i ...