In un sobborgo di Londra la provocazione ecologista di Banksy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Life&People.it Un albero con i rami potati a simulare le foglie, il verde spruzzato sulla parete bianca di una palazzina distante pochi metri; è questo il soggetto del nuovo murale di, dal chiaro stampo, comparsa nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 marzo a Hornsey Road, Finsbury Park, nella zona nord di. Si tratta di un murale posizionato strategicamente che raffigura anche una donna a grandezza naturale, realizzata nello stile stencil classico dello street artist, che tiene in mano un tubo a pressione con cui spruzza la vernice verde sulla facciata dell’edificio. Prima di questo, l’ultimo lavoro attribuito aerano stati i graffiti di tre droni militari sopra un cartello stradale con il segnale “Stop”, comparsi sempre aa fine dicembre scorso. Anche in ...

Nuovo murales di Banksy a Londra dal forte messaggio ambientalista - Un nuovo murales di Banksy è comparso nel nord di Londra: raffigura la chioma di un albero e lancia un chiaro messaggio ambientalista.ehabitat

L’“Atelier rouge” in mostra alla Fondation Louis Vuitton di Parigi per i 70 anni dalla morte di Matisse - Per sedici anni il dipinto rimase in possesso dell’autore, che lo fece esporre a Londra, New York, Chicago e Boston, finché nel 1927 fu acquistato da David Tennant, fondatore del Gargoyle Club di ...artribune

Ecco chi è il gatto più vecchio del mondo - Il gatto più vecchio del mondo è Flossie. Una micia di ben 26 anni, circa 120 anni dell'età di un uomo. Andiamo a consocerla insieme!tuttogreen