In un anno soccorsi da Emergency 1219 naufraghi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - Nel primodi attività, la nave diLife Support ha soccorso 1.219: 846 uomini, 101 donne di cui 7 in stato di gravidanza, 216 minori non accompagnati e 56 minori accompagnati. I nuclei familiari sono stati 43. Sono i dati raccolti dain un bilancio del suo primodi attività con la sua nave contenuti nel report 'Non restare a guardare. Undiin mare della Life Support'. Le persone soccorse provenivano da Bangladesh (148), Siria (142), Costa d'Avorio (106), Egitto (106), Pakistan (96), Eritrea (59), Guinea Conakry (59), Etiopia (55), Mali (56), Senegal (55), Sudan (52), Camerun (49), Gambia (48), Nigeria (36), Somalia (29), Tunisia (27), Guinea Bissau (23), Libia (18), Benin (10), Ciad (9), Sierra Leone (8), ...