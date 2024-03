In seguito alle epidemie di morbillo | i funzionari diventano diffidenti nei confronti della rinnovata minaccia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladeltorna a farsi sentire negli Stati Uniti Dopo un periodo di relativa tranquillità, il, malattia altamente contagiosa ma prevenibile, sta riemergendo negli Stati Uniti. Questo fenomeno mette in evidenza i pericoli legati alla crescente diffidenza verso i vaccini. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno segnalato un aumento dei casi dirispetto all’anno precedente, con una particolare preoccupazione per i pazienti non vaccinati e per chi viaggia all’estero. Andamento dei casi e rischi connessi I casi disono destinati a crescere a causa di focolai in diverse parti del L'articolo proviene da News Nosh.