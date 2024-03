In fuga dai carabinieri si schianta contro un’auto Preso sospetto truffatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si trovava con l’auto, una Bmw, lunedì mattina alle 10.30, in via Roma, zona centrale del paese. A un certo punto incrocia una pattuglia dei. Quando vede i militari, G.F., 23 anni, di Noto (Siracusa), con precedenti specifici e un procedimento in corso, senza occupazione, ingrana la marcia e fugge ad alta velocità nel tentativo di far perdere le sue tracce, correndo il rischio di investire pedoni o provocare incidenti. Nel frattempo iannotano la targa: dalla banca dati risulta segnalata per le truffe dello specchietto. Che fosse a Grumello del Monte per lo stesso motivo non è dato sapere, o meglio non ha avuto il tempo di entrare in azione, perché la pattuglia ha rovinato i piani. L’inseguimento, la Bmw del fuggitivo davanti, la pattuglia dietro, si conclude in via Roma: il 23enne, a velocità sostenuta, nell’affrontare un ...