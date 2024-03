In Cina | sontuose tombe risalenti a 800 anni fa potrebbero contenere resti delle élite della dinastia dei Grandi Jin

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 20 marzo 2024)antichealladeiJinTredi mattoni vecchie di secoli scoperte nel nord-estdi un popolo non cinese che governò la regione quasi un millennio fa. Le, situate nella città di Changzhi nella provincia dello Shanxi, provengono dal Jurchen Jin, conosciuto come “Grande Jin”,attiva tra il 1115 e il 1234. L’eredità dei Jurchen Jin I governanti Jurchen Jin non appartenevano all’etnia Han dominante inoggi, ma erano un popolo seminomade originario del nord-est ...